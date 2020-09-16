Варшава, , 15:11 — REGNUM 16 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий провел встречу с главой Министерства внутренних дел Мариушем Каминским и начальником полиции Ярославом Шимчиком. По итогам мероприятия стороны пришли к выводу о необходимости усилить наказания за нападение на стражей порядка. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Мы приняли решение значительно усилить безопасность полицейских. Они должны быть уверены, что ситуации, подобные той, что была в Явожине Шлёнской, являются из ряда вон выходящими, и польское государство всегда их защитит по всей строгости», — отметил Моравецкий после мероприятия.

Напомним, вечером 12 сентября в городке Явожина-Шлёнска двое мужчин напали на сотрудников полиции. Инцидент был записан на видео и попал в интернет. Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что произошел «очень плохой и абсолютно неприемлемый случай».

Глава МВД Каминский заявил, что до конца месяца представит премьеру проект поправок в законодательство, который будет ужесточать наказание за подобные инциденты. Он также объявил награды полицейским за отвагу и профессионализм в их действиях.