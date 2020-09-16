Москва,
16 сентября 2020, 14:54 — REGNUM Доброе имя
живых и павших воинов-освободителей приходится защищать не только от внешних, но и от внутренних русофобов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 сентября, комментируя высказывания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Победа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что
в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма будет
создан
штаб для архивных и поисковых работ.
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«Создание штаба для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма — это верное, насущное решение. Действительно, мы просто обязаны защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. К сожалению, защищать это доброе имя приходится и от вредных антисоветских поделок российского кинематографа, публицистики, литературы, псевдоисторических изысканий внутренних русофобов.
Осуществляя эту важнейшую деятельность, важно иметь в виду, что ложь о Второй мировой войне и о Великой Отечественной войне, как и обо всей советской эпохе, стала инструментом не только для разрушения послевоенного мироустройства, не только для подрыва позиций нашей страны в современной мировой политике. Эта ложь, эти фальсификации и их трактовки служат также для разложения мировоззрения граждан России, искажения их представления о своих корнях, о достижениях своей страны, русской советской цивилизации, для их деморализации перед лицом сегодняшних задач, для слома их веры в будущее. Построенные на фальсификации истории идеологические диверсии — это, действительно, серьёзный вызов и для нашего государства, и для всех населяющих Россию народов и встречать его надо общим противодействием во всех сферах и на всех уровнях», — отметил Михаил Демурин.