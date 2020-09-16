Джакарта, , 14:52 — REGNUM Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что 143 иностранных компании планируют инвестировать в Индонезию, в том числе из США, Тайваня, Южной Кореи, Гонконга, Японии и Китая, сообщает Antara.

По его словам, пандемия дала ценные уроки того, что цепочка поставок товаров не может быть централизована в одной стране.

«Сейчас многие транснациональные компании переносят инвестиции из Китая в другие азиатские страны, особенно в страны АСЕАН», — заявил Аирланга Хартарто.

Известно, что рост экономики Индонезии во втором квартале 2020 года сократился на 5,32%.

Как сообщало ИА REGNUM, штрафы, взысканные с нарушителей протокола здравоохранения в первый день введения карантина в Индонезии, составили около 52,3 млн рупий ($3500).

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