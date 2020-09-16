Вена, , 15:01 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил сожаления относительно продолжения Пхеньяном «ядерной деятельности», нарушающей резолюцию Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Выступая на заседании Совета управляющих в Вене, глава МАГАТЭ напомнил, что в 2019 году в КНДР были зафиксированы признаки производства обогащённого урана на ядерном объекте в Ёнбёне, а также призвал власти Северной Кореи соблюдать обязательства и требования резолюции СБ ООН, а также возобновить сотрудничество с организацией.

Ранее 2 сентября, в МАГАТЭ выразили озабоченность ядерной программой КНДР.

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Международное агентство по атомной энергии — международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году.