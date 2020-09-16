Пхеньян, , 13:08 — REGNUM Лидеры Северной Кореи и Китая обменялись поздравительными письмами по случаю 72-летия со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ответном послании Ким Чен Ын сообщил о своём стремлении укрепить дружеские отношения с Китаем, а также высоко оценил поддержку председателя КНР и Коммунистической партии Китая.

Отмечается, что Си Цзиньпин направил поздравительное послание северокорейскому коллеге 14 сентября.

9 сентября 1948 года была образована Корейская Народно-Демократическая Республика со столицей в Пхеньяне. Ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.