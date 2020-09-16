Токио, , 13:05 — REGNUM Уходящий в отставку премьер-министр Японии Абэ Синдзо сделал заявление по случаю своего ухода, выразив обществу свою благодарность, сообщает телеканал NHK.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Абэ подвёл итог своего почти восьмилетнего пребывания в должности. Он сказал, что, будучи премьер-министром, приложил все усилия для решения как внутренних проблем, так и проблем дипломатии. Однако, признался Абэ, многие цели не были достигнуты.

Абэ вспомнил о землетрясении, цунами и аварии на АЭС в 2011 году и сказал, что сделал тогда всё возможное, чтобы восстановить северо-восточный регион Тохоку.

Уходящий премьер-министр также подытожил достижения абэномики. Он сказал, что благодаря его экономическим мерам четыре миллиона человек смогли получить работу.

Среди своих достижений в области дипломатии Абэ упомянул Соглашение о свободной торговле Транстихоокеанского партнерства, Соглашение об экономическом партнерстве с Европейским союзом и новое торговое соглашение между Японией и США. Он также рассказал об успешной работе по реализации свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что касается движения в сторону разрешения территориального вопроса с Россией, об этом сказано не было. Предполагается, что это направление своей внешней политики Абэ воспринимает как неудачу.

Заявление Абэ завершилось просьбой к японскому народу оказать поддержку его преемнику и новому кабинету министров.