Москва, , 12:31 — REGNUM Законопроект, призванный ускорить расселение ветхого и аварийного жилья, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Поправками в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» обеспечиваются дополнительные возможности ускоренного финансирования программ переселения.

В частности, вносятся изменения, уточняющие, что правительство Российской Федерации устанавливает порядок определения минимального размера этапа программы, и что эти требования распространяются не только на этап текущего года, но и в том числе на этапы будущих лет, а также уточняется понятие «этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Целью разделения программы на этапы и установления минимальных требований к размеру этапа программы является обеспечение соответствия общей площади расселяемого в рамках каждого этапа аварийного жилищного фонда сумме выделяемых в соответствующем году средств финансовой поддержки, отмечают авторы. В законопроекте предусмотрено, что этапом программы является её часть, соответствующая размеру увеличения, рассчитанного для региона лимита средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в каждом году, начиная с 2019 года и до 2024 года включительно.

В случае досрочного завершения субъектом РФ расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, регион вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, предусматривающие снятие ограничений на использование регионами и муниципальными образованиями средств бюджетов субъекта РФ и местного бюджета, полученных за счет иных источников, нежели средства фонда.

Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления земельных участков, на которых ранее размещались многоквартирные дома, расселенные за счет средств финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, под индивидуальное строительство, в собственность бесплатно в населенных пунктах с населением не выше 30 тыс. человек.

Кроме того, законопроектом исключаются положения о полностью реализованных региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предоставление финансовой 6 поддержки за счет средств фонда на реализацию которых осуществлялось до 31 декабря 2013 года, в том числе полномочия фонда по их мониторингу и мерах реагирования на выявленные нарушения.