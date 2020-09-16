Киев, , 12:32 — REGNUM В 2021 году 66% доходов бюджета Украины будет обеспечиваться за счёт долгов. Об этом, как передает телеканал 112.ua, заявил 16 сентября председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

«Я могу сказать, что мы продолжаем стремительное падение в пропасть в вопросах экономической и социальной политики… Доходная часть бюджета в 2021 году, предполагается её формирование 66% за счёт внутренних и внешних заимствований… Это полный тупик», — рассказал политик.

Он констатировал, что Украина перестала зарабатывать себе на жизнь.

«Если мы живем в долг на 2/3… это означает, в том числе и конец государственному существованию сегодня страны Украина», — подчеркнул Медведчук.

Глава ОПЗЖ также добавил, что в сложившейся ситуации виноваты власти Украины, не способные обеспечить жизнедеятельность страны.

Напомним, ранее был опубликован проект бюджета Украины на 2021 год. В нём сказано, что в течение года страна планирует отдать кредиторам около $21,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для достижения мира в Донбассе.

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