Киев, 16 сентября 2020, 12:32 — REGNUM В 2021 году 66% доходов бюджета Украины будет обеспечиваться за счёт долгов. Об этом, как передает телеканал 112.ua, заявил 16 сентября председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.
Он констатировал, что Украина перестала зарабатывать себе на жизнь.
Глава ОПЗЖ также добавил, что в сложившейся ситуации виноваты власти Украины, не способные обеспечить жизнедеятельность страны.
Напомним, ранее был опубликован проект бюджета Украины на 2021 год. В нём сказано, что в течение года страна планирует отдать кредиторам около $21,5 млрд.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для достижения мира в Донбассе.
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