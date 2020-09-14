Киев, , 15:58 — REGNUM В 2021 году Украина выплатит кредиторам почти 600 млрд гривен или около $21,5 млрд. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко 14 сентября во время брифинга.

По его словам, из этой суммы 439,3 млрд гривен уйдёт на погашение долгов, а 160,5 млрд — на их обслуживание.

Указанные цифры фигурируют в проекте государственного бюджета, который был подан правительством Украины в Верховную раду на рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины на 2021 год может составить 270 млрд гривен или около $9,7 млрд.

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