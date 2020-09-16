Стамбул, Турция, , 07:16 — REGNUM Учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», покинувший Севастополь с курсантами военно-морских учебных заведений на борту, прошёл проливы Босфор — Дарданеллы и вышел в Средиземное море. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

На третьем этапе дальнего похода морскую практику на борту «Смольного» проходят курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. После посещения самых западных районов Средиземного моря учебный корабль в конце сентября возвратится в Севастополь.

Напомним, поход учебного корабля Балтийского флота «Смольный» начался 7 июля в Кронштадте с перехода в главную базу Северного флота Североморск. Морскую практику на его борту на первом этапе проходили более 100 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Перед заходом в Североморск «Смольный» посетил порт Архангельска, где экипаж корабля и курсанты приняли участие в празднике, посвящённом Дню Военно-Морского Флота. После огибания Европы корабль пришёл в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, из Севастополя 13 сентября вышел учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», направляющийся в Средиземное море с курсантами военно-морских учебных заведений на борту.

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