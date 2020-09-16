Тяньцзинь, Китай, , 03:03 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Шэньси на северо-западе Китая был приговорен местным судом города Тяньцзинь на севере страны к 13 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Чэнь Гоцян был к 3 млн юаней штрафа (около $439 тыс.), сообщили в Первом промежуточном народном суде Тяньцзиня. Суд выяснил, что Чэнь пользовался возможностями, которые он имел от занимаемых им должностей с 2006 по 2018 годы.

По итогу, лоббируя материальные интересы третьих лиц Чэнь получил деньгами или подарками взяток на сумму 35,66 млн юаней лично, или же через членов своей семьи, сообщили в суде.

Суд вынес Чэню более мягкое наказание, поскольку тот сознался в совершенных им преступлениях, а также попросил прощения и добровольно вернул все нажитое нечестным путем. Чэнь принял наказание и не будет его обжаловать.