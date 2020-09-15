Вена, , 18:53 — REGNUM Вена готова предоставить площадку для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в случае невозможности продолжения консультаций в Минске из-за политической ситуации в Белоруссии. Об этом заявил 15 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, проведение консультаций на территории Австрии возможно, если такое решение устроит украинскую и российскую стороны.

Между тем Зеленский в ходе встречи с Курцем заявил, что считает преждевременным ставить вопрос о переносе переговоров из Минска до момента урегулирования ситуации в Белоруссии.

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