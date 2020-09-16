Тегеран, , 08:26 — REGNUM 15 сентября руководитель культурно-просветительского отдела Ирана заявил, что из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране и Ираке были отменены церемонии Арбаина 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на пресс-конференции, Хамид Ахмади заявил, что церемонии Арбаина будут заменены другими культурными и религиозными мероприятиями в Исламской Республике. Он отметил, что эти мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных и медицинских протоколов.

Между тем ранее посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди в своем послании выразил сожаление по поводу отмены церемоний из-за вспышки коронавируса. Он подчеркнул, что центральное правительство Ирака проинформировало его о том, что не позволит паломникам из Ирана и других зарубежных стран посетить страну.

«Иракское правительство уже давно объявило об этом решении и никоим образом не допустит въезда в страну иностранных паломников», — отметил Масджеди.