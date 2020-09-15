Варшава, , 15:38 — REGNUM Польский депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Яцек Сарюш-Вольский жестко высказался по поводу критики в адрес Варшавы за «несоблюдение верховенства закона» со стороны евродепутатов из иных стран. Об этом передает Polskie Radio 24.

По мнению политика, Польше грозит «гибридная война» со стороны Брюсселя. Её цель — ослабить Польшу и сменить власть. Сарюш-Вольский уверен, что в ЕС есть силы, которым не нужна сильная Польша.

«Это открытая атака. Вчерашняя дискуссия показала, что агрессия нарастает. В этом есть все черты информационной войны, но мы будем использовать адекватные инструменты противодействия», — заключил евродепутат.

Напомним, 14 сентября на заседании Европейского парламента обсуждали проблемы, связанные с недостаточным верховенством закона в Польше. Особое внимание европейских депутатов было приковано к положению представителей ЛГБТ-сообщества.