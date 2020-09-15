Пхеньян, , 14:34 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын посетил уезд Кымчхон провинции Хванхэ-Пукто, пострадавший от тайфуна «Бави» и наводнений, а также встретился с представителями Народной армии, мобилизованной для восстановления региона, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе поездки Ким Чен Ын дал хорошую оценку проделанной работе, отметив самоотверженность военнослужащих, трудящихся во благо народа. Он также подчеркнул, что истинная сила Корейской народной армии не в количестве или вооружении, а в страсти и любви к государству и народу.

Известно, что три дня назад северокорейский лидер посещал другой уезд данной провинции Ынпха.

Напомним, что в конце августа Ким Чен Ын посетил провинцию Хванхэ-Намдо, пострадавшую от тайфуна «Бави».

Читайте также: Глава КНДР посетил пострадавшую от тайфуна провинцию