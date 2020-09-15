Тирана, , 14:12 — REGNUM В понедельник, 14 сентября, пост министра образования Албании перешел от Бесы Шанини к депутатке от Социалистической партии Албании (партии власти) Эвис Куши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шанини покинула пост, поскольку по семейным обстоятельствам была вынуждена больше времени проводить в Приштине, чем в Тиране.

После отставки политик заявила, что разочарована проявлениями расизма в Албании:

Беса Шанини Я не могла поверить, что оппозиция с самого первого дня будет устраивать нападки на мое происхождение и диалект. Говорить, что албанцы, которые говорят на косоварском (или северном) диалекте менее интеллигентные или менее сообразительные, — равнозначно расизму. Конечно же, это не может быть расизмом, поскольку мы один народ, но они использовали ту же тактику, это нельзя отрицать.

Беса Шанини была назначена на пост министра образования, спорта и молодежи Албании 28 декабря 2018 года, в разгар студенческих протестов в Албании. Именно ей предстояло реализовывать масштабный Университетский пакт, принятый правительством Албании с целью удовлетворить митингующих. До назначения на пост Шанини выступала в роли независимого аналитика по вопросам образования в Косово и заместителя министра образования Албании.

В Албанском языке есть несколько диалектов, главными среди которых являются южный (тоскский) и северный (гегский), которые различаются между собой примерно в той же степени, что и русский и украинский языки. При социалистическом режиме литературная норма языка была сформирована на основе тоскского диалекта.

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