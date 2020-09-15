Тирана, 15 сентября 2020, 14:12 — REGNUM В понедельник, 14 сентября, пост министра образования Албании перешел от Бесы Шанини к депутатке от Социалистической партии Албании (партии власти) Эвис Куши.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шанини покинула пост, поскольку по семейным обстоятельствам была вынуждена больше времени проводить в Приштине, чем в Тиране.
После отставки политик заявила, что разочарована проявлениями расизма в Албании:
Беса Шанини была назначена на пост министра образования, спорта и молодежи Албании 28 декабря 2018 года, в разгар студенческих протестов в Албании. Именно ей предстояло реализовывать масштабный Университетский пакт, принятый правительством Албании с целью удовлетворить митингующих. До назначения на пост Шанини выступала в роли независимого аналитика по вопросам образования в Косово и заместителя министра образования Албании.
В Албанском языке есть несколько диалектов, главными среди которых являются южный (тоскский) и северный (гегский), которые различаются между собой примерно в той же степени, что и русский и украинский языки. При социалистическом режиме литературная норма языка была сформирована на основе тоскского диалекта.
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