Москва, , 13:24 — REGNUM Подразделения Росгвардии из резерва для Белоруссии возвращаются в точки постоянной дислокации. Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

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«Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией», — сообщает телеканал.

Отмечается, что подразделения Росгвардии покидают места временного размещения и возвращаются в точки постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне протестов в Белоруссии, разгоревшихся после президентских выборов 9 августа, президент России Владимир Путин заявил о формировании резерва из сотрудников правоохранительных органов. Силовиков, пояснил он, могут направить к соседям при необходимости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил лишь, что силовиков — «достаточно разумное количество».