Москва, , 13:08 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский пригрозил последствиями похлеще тех, что Белоруссии, в случае проведения выборов в 2021 году при помощи технологий, применявшихся в единый день голосования, передает корреспондент ИА REGNUM15 сентября.

«Уже расписаны места на выборах в 21 году. Где кто из вас будет сидеть», — уверен Жириновский.

Технологии выборов 13 сентября вызвали возмущение у лидера ЛДПР.

«Если так проводить выборы, как сейчас они проводятся, 13 сентября, то Белоруссия — это будет цветочки и Хабаровск, а ягодки будут такие, что будет бежать некуда! Янукович — сюда, Лукашенко — сюда, а вы куда? В Китай? Вот учите китайский язык, вас там примут, в китайских тюрьмах!» — заявил Жириновский в ходе заседания.

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