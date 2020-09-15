Минск, , 13:00 — REGNUM Происходящее в Белоруссии — урок «не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам». Об этом 14 сентября в Сочи заявил Александр Лукашенко, рассказывая о протестных манифестациях Владимиру Путину.

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"Поэтому я Вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле, даже не в Белоруссии, а в Минске и по выходным, — сообщил Лукашенко. — Я иногда внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю: у нас в субботу — марш женщин и девушек, а в воскресенье — общий марш. Суббота, воскресенье. В обычные дни страна живёт обычной жизнью. Да и в субботу, воскресенье часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части».

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«Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть «красная линия», Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне: Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда Вы стали ещё совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, этого в Белоруссии, но тем не менее есть определённые «красные линии», которые никто не имеет права переходить. Пока эти «красные линии» никто не нарушал. Поэтому у нас, как у нас в народе говорят — в России, да и у нас — вот эта «бодяга» туда‑сюда качается», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента России.

Лукашенко сообщил также, что охватившие Белоруссию волнения ещё будут обсуждаться на мероприятиях ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. По его мнению, «уроки надо извлекать из всех событий».

«Мы действительно по Договору ОДКБ шли ровно и, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались, даже палками, — в Белоруссии две стороны, которые противостоят друг другу, — но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому‑то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И — что мне очень приятно, я Вам очень за это благодарен — Вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием», — сказал Лукашенко.

Комментируя итоги переговоров, руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации».

Протестные выступления охватили Белоруссию после закрытия избирательных участков вечером 9 августа. В полусотне белорусских городов и даже сельских населённых пунктов начались манифестации с требованиями к участковым комиссиям огласить итоги голосования на выборах президента. После того как Центризбирком объявил победителем президентской кампании Александра Лукашенко, манифестанты потребовали новых президентских выборов, прекращения насилия силовиков и освобождения политзаключённых.

Лукашенко, реагируя на активность противников продолжения его бессменного правления (с 1994 года), заявил об обращении к России за помощью по линии ОДКБ. Президент России 27 августа сообщил, что из российских силовиков сформирован резерв для направления в другую часть Союзного государства в случае, если белорусские коллеги столкнутся с затруднениями при подавлении поджогов, захватов учреждений и т.п.

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