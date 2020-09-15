Москва, , 12:53 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов пригрозил политическим дефолтом и борьбой на улицах из-за махинаций на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

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«Мы считаем, что махинации на выборах достигли предела. Или мы приведём всё в норму в соответствии с законом, или мы неизбежно придем к политическому дефолту и борьбе на улице, потому что если нет возможности исправить бюллетенем в руках, остаётся один способ, его история знает: или булыжник, или винтовка», — заявил Зюганов.

При этом коммунист заверил, что партия — «за мирное решение проблем».