Москва, , 12:22 — REGNUM На рассмотрении Госдумы находятся 1229 законопроектов, готовятся еще 843. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию.

«На сегодняшний день в нашем законотворческом «портфеле» 1229 законопроектов, которые возможно станут законами… Вот 2 из них приняты во втором чтении, 249 — в первом. К рассмотрению готовятся ещё 843 законодательные инициативы. Работа предстоит большая». — заявил Володин.

Кроме того, принятые гражданами поправки в Конституцию должны быть реализованы в конституционных и федеральных законах.

«Необходимо выделить работу над ними как один из приоритетов осенней сессии, уделив этому особое внимание», — подчеркнул парламентарий.

Приоритетом повестки на ближайшие месяцы будет рассмотрение главного финансового закона страны, добавил Володин.