Минск, , 11:12 — REGNUM Белоруссия может дать силовой ответ на военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства (СГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Олег Воинов, сообщает 15 сентября пресс-служба министерства.

Он пояснил, что использование силового варианта реагирования возможно в случае открытой военной агрессии против Белоруссии или возникновения вооруженного конфликта.

Воинов отметил также, что некоторые соседние с Белоруссией государства пытаются испортить отношения Минска и Москвы. Дестабилизации обстановки в Белоруссии способствовали действия Польши и Литвы.

Он указал и на поддержку Белоруссии ближайшими партнёрами. Это стратегический союзник — Россия и «железный брат» — Китай.

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