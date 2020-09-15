Москва, , 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом, комментируя итоги состоявшейся встречи лидеров двух государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не обсуждалась», — сообщил официальный представитель Кремля.

По его словам, этот вопрос не стоял на повестке дня.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Сочи состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили товарооборот между двумя странами, признание выборов, конституцию и вакцину против коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко назвал бессмысленными разговоры о создании новой военной базы России на территории Белоруссии. По его словам, такая военная база не нужна, это была бы просто «трата денег», которые можно направить на что-то более важное.

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Лукашенко подчеркнул, что такая база в случае нападения на Белоруссию и на Россию была бы выведена из строя одним ракетным ударом. При этом он сказал, что российские военные самолёты можно разместить на действующих военных базах в Белоруссии — «хоть завтра».

Добавим, что в сентябре в Кремле в очередной раз заявили, что вопрос о расположении на территории Белоруссии российской военной базы на повестке дня не стоит.

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