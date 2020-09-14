Сочи, Краснодарский край, , 16:53 — REGNUM Постоянное желание «всех утихомирить» и «не допускать провокаций» привело к трагическим последствиям начала Великой Отечественной войны, заявил 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, нельзя повторять ошибки времен Великой Отечественной войны, а в частности, незачем ни у кого спрашивать разрешений на проведение военных учений.

«Я думаю, что вы дадите команду министру обороны России (наш министр уже получил такую команду). Мы спланируем на годы вперед такие учения, будем их конкретизировать», — отметил Лукашенко.

«Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех, что «провокаций не допустить», войны не будет и прочее. И мы оказались, как у разбитого корыта. Красная армия была, а прошли Беларусь, не успели даже практически собраться и сопротивляться», — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии напомнил, что если возле белорусских границ «кому-то хочется почесать руки», то «мы можем почесать в любой момент».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит 14 сентября в Сочи.

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