Сочи, Краснодарский край, , 16:38 — REGNUM Россия и Белоруссия должны продолжать сотрудничество в военной и оборонной сфере. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и Лукашенко: встреча союзников в Сочи — все новости»

"Мы должны будем продолжить наше взаимодействие также в оборонной сфере — я имею в виду прежде всего оборонные предприятия, здесь у нас тоже большая кооперация, причём в достаточно чувствительных областях. Ну, и в военной тоже», — заявил Путин.