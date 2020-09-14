Сочи, Краснодарский край, , 16:28 — REGNUM Россия готова к кооперации с Белоруссией в вопросе выхода из кризиса и в восстановлении товарооборота. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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"У меня есть определённые предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительстве, министерств и ведомств, но и на уровне отдельных предприятий предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперёд», — заявил Путин.