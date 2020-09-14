Сочи, Краснодарский край, , 16:07 — REGNUM Народ Белоруссии должен сделать выбор о своём политическом будущем самостоятельно, без давления извне. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давлений извне в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — заявил Путин.