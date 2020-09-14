Джакарта, , 16:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил поднять уровень экономики до конца сентября, чтобы избежать рецессии, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

По словам главы государства, у Индонезии есть возможность только до конца сентября, чтобы экономический рост вернулся к положительному уровню, чтобы избежать рецессии.

По этой причине президент поручил немедленно распределить различные фонды социальной помощи, которые были заложены в бюджет, чтобы помочь покупательной способности людей в условиях пандемии.

«Что касается восстановления национальной экономики, у нас еще есть время до конца сентября, чтобы увеличить наши экономические рычаги, повысить покупательную способность людей, увеличить потребление домашних хозяйств в третьем квартале», — заявил Джоко Видодо.

Известно, что экономика Индонезии сократилась из-за закрытия и ограничений видов экономической деятельности из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан издал указ, касающийся ужесточение карантина в столице Индонезии.

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