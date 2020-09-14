Новосибирск, , 13:57 — REGNUM Победитель состоявшихся 13 сентября выборов депутатов городского совета Новосибирска самовыдвиженец Александр Савельев заявил, что намерен вступить во фракцию «Единая Россия», сообщает издание «Новая Сибирь». Он считает, что в этом качестве ему будет проще решать проблемы избирателей.

Александр Савельев — победитель выборов по округу №33. Он одержал победу над оппонентами из КПРФ и несистемной оппозиции в конкурентной борьбе.

Всего в горсовете Новосибирска представители «Единой России» получили 23 мандата. Некоторые из самовыдвиженцев уже заявили, что готовы рассмотреть предложение «Единой России» о вступлении во фракцию большинства.