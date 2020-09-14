Сеул, , 09:34 — REGNUM Кандидат от Южной Кореи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО) министр торговли Ю Мён Хи в рамках предвыборной кампании постит США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, представитель Южной Кореи посетит Соединённые Штаты с 15 по 18 сентября.

В рамках визита Ю Мён Хи проведет ряд встреч с высокопоставленными лицами и представителями бизнес кругов. Предполагается, что в ходе поездки представители двух стран обсудят широкий круг вопросов, включая вопросы экономического сотрудничества. Основная цель поездки — заручиться поддержкой американской стороны её кандидатуры на выборах главы ВТО.

Ранее с этой целью министр торговли посещала Женеву и Париж.

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