Санкт-Петербург, , 06:49 — REGNUM Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уверенно и с огромным отрывом от конкурентов побеждает на выборах главы региона, состоявшихся в Единый день голосования.

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По данным ЦИК России, после обработки 96,39% протоколов участковых избирательных комиссий Дрозденко набирает 83,57% голосов избирателей. В абсолютных цифрах это 557 754 голосов граждан в поддержку действующего губернатора.

На втором месте по числу симпатий жителей Ленобласти — кандидат от ЛДПР, депутат Заксобрания Андрей Лебедев (7,23% голосов). За ним — его коллега по ЗакСу, депутат от «Справедливой России» Александр Перминов (4,65% голосов). Замыкает список кандидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов (3,09%).

Окончательные итоги выборов будут подведены несколько позже, однако в уверенной победе Александра Дрозденко на выборах губернатора никаких сомнений нет.

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