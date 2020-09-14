Хендерсон, , 06:14 — REGNUM На посту президента США должен быть, по мнению действующего главы Белого дома Дональда Трампа, «очень сообразительный человек». Об этом 14 сентября американский лидер заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в городе Хендерсон штата Невада.

Трамп отметил, что имел возможность познакомиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Лидеров обеих государств президент США назвал «очень сообразительными людьми». По мнению главы Белого дома, чтобы ладить политиками такого уровня, Штатам нужен на посту президента такой же сообразительный человек.

По мнению Трампа, его конкурент по президентской гонке Джозеф Байден не подходит на пост главы государства, так как ему не хватит сообразительности для ведения переговоров с главами КНР и России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента США Трампа, что он доволен Байденом как соперником на президентских выборах.

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