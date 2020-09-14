Вашингтон, , 05:18 — REGNUM В случае смерти одного из полицейских, раненных в ходе нападения в американском штате Калифорния, нападавший будет приговорен к смертной казни, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Если они умрут, убийца вскоре получит приговор в виде смертной казни. Это единственный способ прекратить подобное!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября неизвестные напали на патрульный автомобиль полиции в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Власти уже объявили вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию о местонахождении нападавшего.

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