Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Около 45% избирателей Ленинградской области проголосовали на выборах главы региона. Об этом сообщил 13 сентября глава областного избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Председатель Леноблизбиркома заявил, что к 18:00 мск в регионе приняли участие в голосовании 611 тыс. 932 человека, это 44,9% от общего числа зарегистрированных избирателей. Данная цифра учитывает два дня досрочного голосования 11 и 12 сентября, за время которых на участки пришли около 28% избирателей. Таким образом непосредственно в единый день голосования 13 сентября явка к шести часам вечера составила около 17%.

«Но это хороший результат, учитывая, что на выборах губернатора в 2015 году явка составила чуть выше 45%, так что мы как минимум уже достигли результата 2015 года», — сказал Михаил Лебединский.

Он добавил, что «выборы идут спокойно».

Напомним, 13 сентября в Ленинградской области проходят губернаторские выборы, а также довыборы депутата Заксобрания по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, очередные, дополнительные, повторные выборы муниципальных депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском районах и в Сосновом Бору. В регионе открыты 995 избирательных участков, которые будут работать до 20:00 мск.

«Сейчас повыше активность немножечко, наши жители, видимо, возвращаются с дач и идут голосовать», — считает Лебединский.

За все три дня голосования, по его словам, в Леноблизбирком поступило 25 жалоб, включая жалобы жителей поселка Большая Ижора на отключение электричества, в связи с чем они ставят под сомнение итоги голосования на муниципальных выборах. Похожая ситуация произошла и в деревне Устье Тихвинского района.

Лебединский также заявил, что избирком обнаружил в сети около 1 тыс. сообщений о предполагаемых нарушениях, 99% которых он считает ложными, но они «создают фон».

Читайте ранее в этом сюжете: В избирком Ленобласти поступило 23 жалобы на нарушения