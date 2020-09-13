Оренбург, , 18:27 — REGNUM В Оренбурге 13 сентября, на выборах депутатов горсовета, в горизбирком поступило большое количество жалоб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в Избирательной комиссии города.

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Между тем, в облизбирком существенных жалоб в течение дня не поступало. «Комиссия работала в правовом русле. На сигналы оперативно реагировали и принимали самые строгие меры», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбуржья Александр Нальвадов.

В частности, в Оренбурге были аннулированы результаты досрочного голосования и голосования 13 сентября из-за несоответствия количества бюллетеней избирателей на УИК-1071. Недействительными признали почти 400 заполненных бюллетеней.

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В свою очередь руководитель Ситуационного центра независимого общественного мониторинга в Оренбуржье Наталья Нарбикова сообщила, что на карте НОМ было зафиксировано только одно нарушение на УИК 945, в результате которого все бюллетени, заполненные в ходе предварительного голосования, признали недействительными. На карте нарушений «Голоса» было зафиксировано три факта — по одному в Оренбурге, Новотроицке и Троицком сельсовете Бузулукского района. Ни одно из нарушений не подтверждено.

«Считаю, что сообщение нарушений, не соответствующих действительности, делается прежде всего с целью дискредитации органов власти, работы избирательных комиссий, поскольку происходит преднамеренная подмена событий и искажение действительности. Эти информационные вбросы ориентированы на простых избирателей, которые не все могут проверить те или иные данные. Поэтому такие фейки нужно отслеживать, разъяснять гражданам их необоснованность и надуманность, чтобы не подрывался уровень доверия к самой процедуре выборов. Очень важно, чтобы оренбуржцы доверяли процессу голосования, который на самом деле проходит чисто и прозрачно», — сказала она.

Ситуационный центр по мониторингу реализации избирательных прав граждан на территории Оренбургской области действует с 11 сентября на базе Оренбургского государственного аграрного университета.

Напомним, в Оренбургской области 13 сентября завершилось 460 избирательных кампаний по выборам депутатов городских сельских советов, а также довыборы депутата Заксобрания по округу № 13.

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