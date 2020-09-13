Оренбург, , 11:09 — REGNUM В Оренбурге на выборах депутатов горсовета выявлены нарушения на участковой избирательной комиссии № 1071, расположенной в школе № 64. Недействительными признано 387 избирательных бюллетеней, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

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В переносных ящиках оказались лишние бюллетени. В результате на участке аннулированы результаты досрочного голосования и часть бюллетеней, оказавшихся в КОИБах в первой половине 13 сентября.

Стоит отметить, ранее в Оренбурге горизбирком принял решение об аннулировании результатов досрочного голосования на УИК № 945. При перерасчёте выяснилось, что количество бюллетеней превышает число заявок на досрочное голосование. Председателя участковой комиссии отстранили от должности.

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