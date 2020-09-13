Минск, , 14:39 — REGNUM К дворцу Независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, стянуты десятки бронетранспортеров и другой спецтехники.

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Так, БТР с военными стоят у забора дворца со стороны здания «ЭКСПО», с другой стороны стоят машины с водомётами.

Недалеко от резиденции белорусского лидера также стоят джипы с наваренными сверху рамами и автозаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что 12 сентября в ходе несанкционированных митингов оппозиционно настроенных граждан республики были задержали 114 человек. 99 из 114 частников митингов задержали в белорусской столице. В местах содержания до рассмотрения дел в суде находятся 87 человек.