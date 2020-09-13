Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Явка избирателей Ленинградской области за два дня досрочного голосования, 11−12 сентября, составила 28,29%. Об этом сообщил журналистам глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

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"У нас за предыдущие два дня проголосовали уже 28,29% жителей Ленинградской области, которые внесены в списки избирателей. Хочу поблагодарить наших избирателей за активную гражданскую позицию», — отметил председатель Леноблизбиркома в комментарии изданию Online47.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ленинградской области проходят очередные выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные или повторные выборы депутатов советов депутатов в нескольких муниципальных образованиях. С 8 часов утра до 20 часов открыты 995 избирательных участков.

Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, смогут проголосовать на дому. Заявления о желании проголосовать на дому можно подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14 часов в воскресенье, 13 сентября.

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