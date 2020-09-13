Сунжа, Ингушетия, , 09:42 — REGNUM В Ингушетии 13 сентября дан старт последнему дню голосования за депутатов представителей в орган самоуправления второго по численности населения города республики — Сунжи. Ровно в восемь часов утра по московскому времени открыли свои двери для избирателей девять избирательных участков города, сообщили в пресс-службе центризбиркома субъекта.

На депутатские мандаты претендуют 50 кандидатов. Всего предстоит выбрать 20 народных избранников. Выборы в представительный орган проходят по пропорциональной избирательной системе. В избирательных бюллетенях — четыре избирательных объединения. Свои голоса за претендентов на депутатское место могут отдать около 20 тыс. избирателей, наделенных правом голоса.