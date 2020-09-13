Чернигов, Украина, , 08:23 — REGNUM О подаче прошения об отставке с должности главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) заявил губернатор области Андрей Прокопенко, о чем он сообщил 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Основной причиной прошения об увольнении Прокопенко назвал то, что он по факту не может влиять на кадровую политику и на формирование состава канидатов в областной совет.

«Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», — подчеркнул политик.

Глава области отметил, что любой конфликт вредит обоим сторонам, «а в нашем случае — он может вредить Президенту и нашей политической силе». В связи с чем Прокопенко пообещал не «углублять» конфликт.

Читайте также: На Украине местные власти находятся в оппозиции к Киеву — мэр Днепра

Напомним, на Украине 25 октября должны состояться выборы в областные и районные советы, а также — в советы территориальных общин.