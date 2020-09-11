Днепропетровск, Украина, , 11:10 — REGNUM Всё местное самоуправление на Украине находится в оппозиции к центральным властям страны. Об этом заявил мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов 11 сентября в интервью изданию «Новое время».

По его словам, власти Украины всячески мешают местным властям, «вставляют палки в колеса везде, где только можно».

«Нас не хотят слушать, слышать, говорить, их депутаты оскорбляют мэров по всей стране. Это видят уже и западные дипломаты, представители международных организаций…» — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины поручило силовикам проконтролировать исполнение местными властями противоэпидемических мероприятий в так называемых «красных зонах» карантина.

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