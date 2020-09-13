Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен, что экс-президент Барак Обама не знает точно, за что получил Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил вечером 12 сентября, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

«Обама, как только пришёл к власти, получил Нобелевскую премию, практически незамедлительно. На самом деле он даже не знает, за что получил премию» Дональд Трамп

По его мнению, в этом вопросе Обама оказался прав, поскольку «никто до сих пор не знает», за что вручается Нобелевская премия мира.

«Мы же сделали много вещей. Нас номинировали пару дней назад», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира членом парламента Норвегии и председателем Парламентской ассамблеи НАТО Кристианом Тайбринг-Джедде «за его вклад в установление мира между Израилем и ОАЭ».

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