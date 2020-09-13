Санкт-Петербург, , 08:02 — REGNUM В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ленинградской области проходят очередные выборы губернатора на новый пятилетний срок. На высший должностной пост субъекта Федерации претендуют четыре кандидата от разных политических партий.

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Одновременно организованы дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1.

Еще более масштабной стала в Ленобласти муниципальная кампания: в воскресенье проходят очередные, дополнительные или повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Волеизъявление избирателей в помещении для голосования 13 сентября состоится с 8 до 20 часов по московскому времени. Избирательные бюллетени выдаются гражданам, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, официально заменяющего паспорт гражданина РФ. Напомним, что 11−2 сентября проходило досрочное голосование.

По данным избирательной комиссии Ленинградской области, 13 сентября голосование организовано на 995 избирательных участках, среди которых девять участков в местах временного пребывания избирателей: в больницах, в одной из воинских частей, на территории ЛАЭС и в СИЗО.

На 19% избирательных участков в Ленобласти установлены автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). С их помощью смогут проголосовать почти 360 тысячи избирателей, более четверти граждан, имеющих право голоса.

Видеонаблюдение (без трансляции в интернет) организовано на всех избирательных участках (за исключением участков в местах временного пребывания избирателей) и во всех 18 территориальных комиссиях (ТИК).

Как подчеркивают в Леноблизбиркоме, голосование будет проводиться в условиях повышенных мер санитарной безопасности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.

У всех членов избирательных комиссий и наблюдателей будут при себе средства индивидуальной защиты. Такое же требование предъявляется и к избирателям. У всех входящих бесконтактным способом будут замерять температуру. Помещения для голосования будут регулярно дезинфицировать.

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Напомним, на пост губернатора Ленинградской области претендуют:

Габитов Александр Фирович, 1969 года рождения, член партии «Гражданская Платформа». Президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области», доктор экономических наук, профессор. Выдвинут Региональным отделением в Ленинградской области политической партии «Гражданская Платформа»;

Дрозденко Александр Юрьевич, 1964 года рождения, губернатор Ленинградской области, член партии «Единая Россия», кандидат экономических наук. Выдвинут избирательным объединением Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Лебедев Андрей Ярославович, 1962 года рождения, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР, председатель комиссии Законодательного собрания Ленинградской области. Выдвинут избирательным объединением Ленинградское региональное отделение Либерально-демократической партии России;

Перминов Александр Александрович, 1979 года рождения, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ленинградской области, председатель комиссии Законодательного собрания Ленинградской области. Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области.

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