Берлин, , 07:16 — REGNUM Для властей Германии существует не менее шести способов отказаться от проекта «Северный поток — 2», при которых «грязную работу» за них выполнят другие. Об этом сообщает газета Politico.

Во-первых, федеративное правительство может вынудить агентство по судоходству и гидрографии и региональные власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания отозвать выданное ранее разрешение на строительство трубопровода. Но этот способ чреват для Берлина тем, что оператор строительства Nord Stream 2 AG может подать на власти Германии в суд, обвиняя их в политических мотивах такого решения.

Второй описанный газетой вариант предполагает, что Берлин будет дожидаться решения суда по искам выступающих против проекта природоохранных НПО, рассчитывая на судебное решение о заморозке строительства.

Власти ФРГ также могут воспользоваться торговым законодательством и ввести национальные ограничения на импорт российского газа «в целях сохранения национальной безопасности» или найти предлог уже после окончания строительства отказать трубопроводу в финальной лицензии.

И наконец, Берлин может настоять на введении против «Северного потока — 2» общих санкций Евросоюза или просто позволить американским санкциям остановить проект.

Как сообщало ИА REGNUM, все варианты, в которые включается приостановка проекта «Северный поток — 2», рассматриваются властями Германии как возможная реакция на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, заявил 11 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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