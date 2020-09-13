Триполи, , 03:35 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заверил правительство США в том, что не позднее 12 сентября работа энергетического сектора Ливии будет восстановлена. Об этом вечером 12 сентября сообщает посольство США в Ливии.

«ЛНА передала правительству США личное обязательство генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября», — говорится в опубликованном на сайте американского представительства заявлении.

В его тексте также отмечается, что при обмене письмами с Хафтаром посол США в Ливии Ричард Норланд подчеркнул поддержку США «финансовой модели, которая будет предоставлять надёжную гарантию того, что доходы от нефти и газа будут распределяться прозрачно и сохраняться на благо ливийского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённая группа, лояльная ливийскому генералу Халифе Хафтару, объявила о частичном снятии блокады с объектов нефтедобычи, которая была введена с января 2020 года. По условиям военных, частичное снятие блокады позволит продавать нефть, которая уже хранится в терминалах, однако не предполагает возобновление нефтедобычи.

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