Сегодня, 12 сентября, работу продолжили все 47 избирательных пунктов муниципалитета. Завтра, 13 сентября, участки также будут открыты с 8:00 до 20:00.

«На всех пунктах обеспечены необходимые меры по безопасности граждан», — отметили в администрации.