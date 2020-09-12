Бердск, Новосибирская область, 12 сентября 2020, 17:26 — REGNUM На выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в первый день досрочного голосования проголосовало 4772 жителя Бердска — 5,71% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Сегодня, 12 сентября, работу продолжили все 47 избирательных пунктов муниципалитета. Завтра, 13 сентября, участки также будут открыты с 8:00 до 20:00.
«На всех пунктах обеспечены необходимые меры по безопасности граждан», — отметили в администрации.