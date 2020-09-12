Минск, , 15:08 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина не располагает информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко, шестой раз подряд избранного президентом Белоруссии. Об этом она заявила 11 сентября БелаПАН.

По словам Ермошиной церемонию инаугурации организует администрация белорусского президента. Председатель ЦИК в свою очередь проводит церемонию инаугурации как приглашенное лицо.

Ермошина подчеркнула, что инаугурация должна быть назначена до 9 октября — в двухмесячный срок после проведения выборов главы государства.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На них по результатам голосования победу одержал Александр Лукашенко, который занимает высшую должность с 1994 года. Объявление 9 августа предварительных итогов голосования послужило поводом для начала массовых акций протеста граждан республики, недовольных итогом голосования. Протесты оппозиционно настроенных граждан продолжаются по сей день. Очередной тематический «марш» белорусских оппозиционеров запланирован на воскресенье, 13 сентября.