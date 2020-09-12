Хабаровск, , 05:56 — REGNUM Около 700 человек вышли на незаконный митинг в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что численность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. При этом все требования у митингующих остались прежними.

В правительстве региона отметили, что проведение несанкционированных акций является незаконным, поэтому сотрудники правоохранительных органов будут принимать меры для обеспечения безопасности жителей города и общественного порядка. При этом с начала с июля 2020 года против участников незаконных митингов составили 178 протоколов об административных правонарушениях. Суды уже рассмотрели 160 материалов, по итогам чего были арестованы 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее на незаконный митинг в Хабаровске вышли около тысячи человек. Отмечалось, что с каждой несанкционированной акцией с начала июля число их участников постепенно снижается.

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