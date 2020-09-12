Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Ноту с просьбой не переводить российского лётчика Контстантина Ярошенко в другую тюрьму направило в Госдепартамент США посольство России в Вашингтоне. Об этом 11 сентября сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов на её странице в Facebook.

«С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья», — говорится в сообщении посла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский гражданин был приговорен в сентябре 2011 года американским судом к 20 годам заключения. Власти США уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина, сам Ярошенко считает дело сфабрикованным, а свой арест — провокацией.

Накануне его адвокат Алексей Тарасов сообщил, что заключённого планируют перевести в частную тюрьму.

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