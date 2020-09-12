Каракас, , 02:50 — REGNUM Агент спецслужб США был задержан на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы в штате Фалькон, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам главы государства, у задержанного нашли оружие и «большое количество долларов». Мадуро отметил, что злоумышленник ранее работал на иракских базах ЦРУ. Президент также добавил, что в Венесуэле была сорвана попытка взрыва на НПЗ в штате Карабобо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Венесуэле была обезврежена группа боевиков, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу через морское побережье для совершения диверсий и госпереворота в республике.

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